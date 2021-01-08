Глава верхней палаты Парламента России Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездке в Кисловодск потребовала от главы ставропольского курорта доложить о подрядчиках, сорвавших сроки строительства городской больницы. Матвиенко возмутил данный факт, учитывая, как важно именно сейчас как можно скорее вводить объекты здравоохранения. - Дайте мне полную информацию, кто из подрядчиков срывал строительство, - обратилась глава Совфеда к Александру Курбатову, мэру Кисловодска. - И как вы их наказали. Кроме того, Валентина Матвиенко осталась недовольна запоздалым открытием новых образовательных учреждений. Речь пошла о введенной в пользование в декабре школе №9, которую Матвиенко в прошлом году поручила открыть в начале текущего учебного года. Глава СФ подчеркнула, что школы и детские сады власти обязаны готовить к 1 сентября, поскольку этого очень ждут родители детей. В целом же Валентина Матвиенко отметила прогресс. Сказав, что Кисловодск заметно изменился в лучшую сторону.