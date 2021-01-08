В Ставрополе закрылась резиденция Деда Мороза. Она работала все новогодние праздники на площади Ленина у главной городской елки. С конца декабря ее посетили около 4 тысяч человек, как рассказали в администрации Ставрополя. Кроме того, что седовласый волшебник слушал желания, стихи и песни от детей и взрослых, в резиденции работала почта Деда Мороза, по которой ставропольцы могли бесплатно отправлять поздравительную открытку любому адресату. Таким образом было доставлено около тысячи открыток. Из-за пандемии в домике Деда Мороза работали рециркуляторы, посетители обрабатывали руки антисептиками и находились строго в защитных масках, соблюдая социальную дистанцию.