Министр здравоохранения Чечни и доктор медицинских наук Эльхан Сулейманов призывает сделать прививку от коронавируса, подчеркивая, что и сам привился, чем очень доволен. Глава республиканского Минздрава отмечает, что на полгода заимел \\"защитный уровень антител\\", поэтому \\"спокойно делает свою работу\\", в частности в \\"красной зоне\\".Колеблющимся в вопросе вакцинации доктор медицинских наук рассказал о тяжелых последствиях коронавируса, основываясь на исследованиях зарубежных коллег. Например, выявлены отдаленные последствия инфекции. Даже через 6 месяцев после излечения у пациентов наблюдаются \\"возвраты заболевания, провоцируемые стрессом или физической нагрузкой\\". Переболевшие могут больше полугода страдать из-за недомогания, слабости, \\"тумана в голове\\", бессонницы, нарушения памяти, мышечной боли, головокружения, нарушения речи.- По мнению ученых, предстоит еще многое узнать о последствиях болезни, запланированы и проводятся большие исследования для понимания полного масштаба изменений после перенесённого Covid-19! - убежден глава министерства здравоохранения Чеченской республики Эльхан Сулейманов.