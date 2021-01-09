На Ставрополье за сутки зарегистрировали семь летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров.Всего в крае зафиксировано 37266 случаев заражения, за день специалисты выявили 239 новых пациентов. Выздоровевших больных - 33391.- Тем временем продолжается тестирование, которое помогает выявлять новые случаи заражения и прерывать цепочки передачи инфекции. С начала пандемии на Ставрополье проведено свыше 1 миллиона 121 тысячи таких исследований, - написал губернатор в соцсетях.