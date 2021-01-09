Александр Олдак до сих пор остается на посту главы ГУ МВД по Ставропольскому краю, следует из данных на сайте ведомства.25 декабря появилась информация, что Олдак ушел в отставку. Источник \\"КП\\" в правоохранительных органах сообщал, что об уходе глава МВД сообщил на селекторном совещании. Имя приемника не называлось. Позже собеседник издания рассказал, что причиной добровольной отставки стала болезнь, но не уточнил, о чем идет речь.8 января ряд СМИ заявил, что у Олдака выявили коронавирус.Глава МВД по Ставрополью - уроженец Новосибирска. Генерал-лейтенант возглавляет ведомство с 2011 года.