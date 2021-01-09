В Чегемском районе КБР проходит проверка по факту смерти туриста. Мужчина погиб после прыжка с парашютом, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.- Согласно материалам проверки, 6 января 2021 года, житель соседнего региона, 1987 года рождения, самостоятельно осуществил прыжок с парашютом с одной из скал в Чегемском ущелье. По предварительным данным из-за несвоевременного раскрытия парашюта он не успел погасить скорость падения, в результате чего произошёл удар о каменистую поверхность, - сказано в сообщении.Турист умер на месте. Назначена судмедэкспертиза, проверяется экипировка погибшего.