Синоптики обещают ухудшение погоды на Ставрополье в понедельник. Данные опубликовал краевой Гидрометцентр.10 января местами пойдут снег и дождь. Температура упадет до -1 градуса. Днем потеплеет до 2-7 градусов, но осадки продолжатся. Непогода будет и в Ставрополе.В ночь на 11 января похолодает до -5 градусов. Начнется сильный снегопад, возможен туман и гололед. Утром погода останется такой же - только потеплеет до 3 градусов. В некоторых районах сохранится минусовая температура.По состоянию на 9 января ни в одной территории Ставрополья нет снега.