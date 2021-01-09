В Дагестане пациенту удалили полуметровую селезенку. Об этом сообщает представитель РКБ.У больного был спленомегалия. Селезенка достигла гигантских размеров и сдавливала другие органы.Операция осложнялась низким уровнем гемоглобина и тромбоцита. Это могло привести к большой кровопотере. Чтобы избежать этого, специалисты перекрыли кровоток в органе.- С извлечением селезенки возникли некоторые трудности, удалить ее сразу из брюшной полости не удалось, ведь верхний ее полюс был весь в очень грубых сращениях. Мы сначала вскрыли брюшную полость, а уже с помощью биполярной коагуляции выделили селезенку со всех сторон и произвели ее удаление, - говорит заведующий отделением общей хирургии Рашид Халимбеков. Он руководил операцией.Большой кровопотери удалось избежать. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.Операция прошла успешно при минимальной кровопотере. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.