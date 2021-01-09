Более 21% инфекционных коек остаются свободными на Ставрополье. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.По состоянию на 8 января развернули 4209 коек. Из них заняты 3294 места, свободны - 915.- Это означает готовность системы здравоохранения к оказанию в стационарных условиях медпомощи новым пациентам с COVID-19. Вместе с тем, важно заботиться и о сохранении своего здоровья. Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать правила профилактики, рекомендации медиков и специалистов Роспотребнадзора, - написал Владимиров.