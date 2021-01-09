Дорогу на Ставрополье сделают из переработонного асфальта, передает управление по информационной политике Правительства края.С помощью технологии ресайклинга отремонтируют участок в 7 километров. Это дорога между селом Сенгилеевское в Шпаковском районе и станицей Новотроицкая в Изобильненском городском округе.- Суть технологии ресайклинга заключается в том, что существующее асфальтобетонное покрытие и слой нижележащего материала измельчают и перемешивают с добавлением связующих материалов, - сказано в сообщении.Также для ремонта будут использовать технологию стыковочных битумно-полимерных лент. Благодаря этому новый и старый асфальт прочно состыкуется.