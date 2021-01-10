На Ставрополье за последние сутки коронавирусом заболело 242 человека. Число зараженных достигло 798. Еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за сутки.Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в нашем регионе от коронавируса умерло 798 пациентов.К счастью, за сутки вылечились от инфекции 124 человека. Число победивших болезнь достигло 33515. Всего в крае провели свыше 1 млн 127 тысяч исследований на коронавируса.По словам губернатора, заболевшим оказывается медицинская помощь - в стационарах и амбулаторно.