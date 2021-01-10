На Ставрополье молодожены всегда пытаются пожениться в красивую дату. Так уж получилось, что в 2021 году 14 февраля — День влюбленных выпадает на воскресенье. На Ставрополье в этот день будут работать два ЗАГСа — в краевом центре и Кисловодске.Подать заявление можно до 13 января на личном приеме в учреждении или через портал Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ЗАГС.Напомним, что в 2020 году в зеркальную дату 20.02.2020 зарегистрировали свой брак в нашем регионе 150 пар.А вот февраль 2020 года и вовсе побил все рекорды по количеству браков за последние годы. Только в дни красивых дат — 02.02.2020, 14.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020 вступили в брак почти 500 пар.А в 2019 году в День Ставропольского края поженились 300 пар.Ранее в пресс-службе краевого управления ЗАГС «КП-Северный Кавказ» рассказали, во сколько ставропольцы обычно выходят замуж и женятся.В 2019 году самой юной паре было всего по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона. Однако ее рекорд побил наш любвеобильный земляк, который решил пожениться в 91 год. Всего за 2019 год в регионе создано 15 615 новых семей. Причем для 13 тысяч ставропольцев – брак был первым.