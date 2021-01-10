В 2020 году владельцы 31 аварийной квартиры получили выплату компенсаций, в 2019 - собственники 47 квартир. Напомним, что каждый собственник жилья в доме, признанном аварийным, имеет право на определенное денежное возмещение. В Ставрополе такие МКД расположены по адресам Бруснева, 6, Ленина, 137 и Вересковая, 2 (хутор Грушевый).Из бюджета края городскому в 2019 выделили субсидию на переселение ставропольцев из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу в размере более 35 млн рублей.В 2020 году на эти цели было предусмотрено более 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служюа администрации краевого центра.В 2020 году в новые квартиры переехали все жильцы дома по ул. Орджоникидзе, 50. Здание было включено в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.Напомним, что в прошлые годы в Ставрополе отремонтировали аварийные общежития на улице Бруснёва, 4 и Туапсинской, 6. Оба здания, в которых жили люди, находились в плачевном состоянии.