Мало кто знает, что в городе Новоалександровске Ставропольского края проживает самая молодая в регионе приемная семья Исаковых. Там родители Майя и Денис воспитывают 11 детей. Эта семья названа в числе лучших замещающих семей на Ставрополье.Такой высокой оценки она заслужила от министерства образования края при подведении итогов работы в 2020 году по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях пандемии.Маме вручили памятный подарок министерства и благодарственное письмо управления образования администрации Новоалександровского округа.- Нам повезло с мамой и папой, они всегда поймут и поддержат, - делятся дети.Мальчики и девочки активно участвуют в краевых и районных конкурсах. Семиклассник Вася, например, занял второе место в региональном конкурсе видео-работ «Я и мы» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Родители, Майя и Денис, убеждены: любовь, поддержка и вера друг в друга помогают стать по-настоящему крепкой и дружной семьей.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что многонациональная семья из города Минеральные Воды Ставрополья попала в Книгу рекордов России. Теперь их имена зафиксированы в разделе, как «Наибольшее количество детей, рожденных одной матерью за 10 лет, в России».