Пандемия унесла жизнь 798 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.А за последние сутки в крае от коронавирусной инфекции скончались еще 7 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.- Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Но не менее важно ответственное отношение к здоровью от каждого, - считает Владимир Владимиров.Тем временем в регионе продолжается тестирование, которое помогает выявлять новые случаи заражения и прервать цепочки передачи инфекции.