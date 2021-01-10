Завершаются новогодние выходные и школьные зимние каникулы. Один из главных вопросов, который сейчас волнует родителей: как будут работать учебные заведения.Как рассказал губернатор региона, учреждения среднего профессионального и высшего образования, то есть училища, колледжи, техникумы и вузы, с 11 января по 6 февраля 2021 года включительно будут работать в дистанционном формате.Что касается школьников, то они с 11 января придут в свои классы на занятия. Обучение у них будет проходить очно. Так же в обычном режиме в крае продолжат работу детские сады и учреждения дополнительного образования.Тем временем в регионе продолжает расти число зараженных коронавирусом.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что пандемия унесла жизнь 798 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.А за последние сутки в крае от коронавирусной инфекции скончались еще 7 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.- Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Но не менее важно ответственное отношение к здоровью от каждого, - считает Владимир Владимиров.