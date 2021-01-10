Министерство здравоохранения Дагестана организовало служебную проверку в Бабаюртовской центральной районной больнице, после жалобы на бездействие врачей и отсутствие лекарств.По данным ведомства, на место выехала комиссия. Специалисты Минздрава РД дадут комплексную оценку действиям либо бездействию медперсонала.По результатам служебного расследования будет вынесено соответствующее решение. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.По факту случившегося, в соответствии с приказом Минздрава РД , накануне был организован консилиум врачей.Учитывая наличие у пациентки сопутствующей патологии, ее транспортировали на дальнейшее лечение в многопрофильный ковидный госпиталь. Он находится на базе городской клинической больницы в Махачкале.Сейчас медики круглосуточно оказывают пациентке всю необходимую помощь.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что в Махачкале на территории Дагестанского государственного медицинского университета установили памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Необычный памятник представляет собой две стелы с благодарственной надписью, между ними - фигура врача в защитном костюме, который от усталости сел на пол.В дагестанской столице архитекторы делятся: «этот памятник, как символ самоотверженности, в самый пик пандемии, когда врачи и младший персонал в буквальном смысле жили в больницах, чтобы спасать людей, порой, ценой своей жизни».