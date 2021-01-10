На Ставрополье выздоровели от новой коронавирусной инфекции 33515 человек, 124 выписаны накануне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Лаборатории выполнили 1127479 исследований на коронавирус методом ПЦР, за прошедшие сутки – 5622.Выявлено 242 нового случая инфицирования, за весь период подтверждено в установленном порядке 37508 заражений, в том числе 3903 – среди детей.На сегодняшний день лечение в стационаре получают 320 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 47 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 1035 – в состоянии средней степени тяжести. К сожалению, пандемия унесла жизнь 798 человек, у которых коронавирус вызвал тяжелые осложнения.За последние сутки скончались еще семь пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. В стационарах больниц свободны 20% коек, развернутых для оказания медицинской помощи больным коронавирусом и внебольничными пневмониями.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что в комитете Ставрополья по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию рассказали о том, что с начала нового года продолжена работа по контролю за соблюдением противоэпидемиологических мер на предприятиях общественного питания.Представители комитета совместно с Роспотребнадзором провели рейды, в ходе которых проверен 51 объект общепита - рестораны, бары, кафе.Пять уведомлений вручены по фактам нарушения проведения санобработки и измерения температуры посетителей на входе.