По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 18:20 и до конца суток 10 января, а также 11 января в западной и южной частях края ожидается сильное налипание мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.Ставропольцев просят соблюдать осторожность при нахождении на улице! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев; организуйте укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами.Водителям советуют по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении, не выезжать, если автомобиль технически не подготовлен к движению в сложных погодных условиях.Ранее \\"КП-Северный Кавказ\\" писала, что из-за неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту Ставрополя отменен рейс в Москву на 12:25. Его совместят с другим, сообщает сайт компании. Вылет запланирован на 14:55.Известно, что прибывающий сегодня, 10 января, в 11:35 рейс из московского аэропорта «Шереметьево» также отменен из-за тумана. Что касается аэропорта Минеральных Вод, то он принимает и отправляет самолеты по расписанию.