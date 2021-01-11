Число выписанных пациентов увеличилось еще на 96 человек. Таким образом, за весь период с болезнью сумели справиться уже 33611 человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.Общее число проведенных тестирований на COVID-19 составляет на сегодня 1 миллиона 132 тысячи. По словам главы региона, заболевшим оказывается помощь, резерв специальных инфекционных коек в крае есть.Вместе с тем, заболевание по-прежнему несет угрозу. Так, за прошедший день скончались 7 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в крае достигло 37748.За последние сутки диагноз подтвердился у 240 человек.- Помните, что помочь сдерживать распространение вируса способен каждый из нас. Берегите здоровье, соблюдайте меры эпидемиологической профилактики. Будьте осторожны! Не болейте, - обратился Владимиров к землякам.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье накажут рестораны и бары за пропуск посетителей без входного контроля QR-кода. Нарушителям эпидемиологических норм вручены уведомления