Шесть благоустроенных зон отдыха появится в краевом центре удже в этом году. Это скверы по ул. Доваторцев, 66/1, на пересечении ул. Руставели и пер. Можайский и на пересечении улиц Ломоносова и Лермонтова, урочище родника «Корыта», территория, прилегающая к зданию Дома Детского Творчества Октябрьского района по ул. Гоголя, 36, .Что касается урочища «Корыта», то максимальное внимание уделят сохранению его уникальности.При этом отремонтируют чаши бассейна. Их, как уточнили в мэрии, чистят регулярно, но капитального ремонта не было давно. Также приведут в порядок дорожки, положат новый асфальт там, где это нужно, поставят урны.В скверах планируется обустроить новые покрытия, высадить газонную траву и цветы, установить удобные скамейки, детские игровые комплексы и так далее.Продолжится благоустройство 204 квартала.Тем временем портреты современного доктора и врача времен ВОВ украсили стены администрации Железноводска. На нем разместили записки с благодарностями, которые люди оставляли врачам. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.Известно, что панно установили в день освобождения Железноводска от фашистов.