Правоохранители за минувшие праздничные выходные зарегистрировали 111 заявлений от ставропольцев о совершении в отношении них мошеннических действий. Более половины из них доверились телефонным мошенникам.От действий злоумышленников пострадали жители Ставрополя, Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска, Невинномысска, Предгорного Шпаковского, Красногвардейского районов, а также Советского и Ипатовского городских округов.В общей сложности жертвы лишились более 14 -ти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».Полиция Ставрополья ежедневно регистрирует десятки преступлений, связанных с мошенничеством. Каждый день жители нашего региона отдают в руки мошенникам свои сбережения. Во многих случаях суммы, перечисляемые преступникам, могли бы обеспечить целые семьи. Не совершайте поспешных действий.Если у вас по телефону интересуются данными вашей карты, прекращайте общение и положите трубку. Незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона). Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КБР задержали женщин, обманувших более 600 человек на 120 млн рублей. Против подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса РФ» и «Мошенничество».