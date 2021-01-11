Портреты современного доктора и врача времен ВОВ украсили стены администрации Железноводска. На нем разместили записки с благодарностями, которые люди оставляли врачам. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.Известно, что панно установили в день освобождения Железноводска от фашистов.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Махачкале на территории Дагестанского государственного медицинского университета установили памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19.Необычный памятник представляет собой две стелы с благодарственной надписью, между ними - фигура врача в защитном костюме, который от усталости сел на пол.