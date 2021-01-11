Против экс-заместителя начальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по Невинномысску – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Ставрополью возбудили уголовное дело.Он обвиняется в покушении на мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.По данным ведомства, в августе мужчина пообещал знакомому за 30 тысяч рублей решить вопрос о прохождении военно-врачебной комиссии для трудоустройства в территориальный отдел вневедомственной охраны.При этом злоумышленник знал, что не может повлиять на решение этого вопроса.Во время получения денег от человека, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, замначальника территориального отдела вневедомственной охраны задержали сотрудники УФСБ России по краю.Следователи направили собранные материалы в надзорный орган для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию экс-заместителя председателя правительства Ставрополья Андрея Мурги.Так, в конце октября суд постановил, что «нет места экстрадиции в Россию ее гражданина Андрея Юрьевича Мурги».Прокуратура обжаловала это решение, но судебная коллегия отклонила обжалование. Напомним, что ставропольский чиновник Андрей Мурга, который был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве, был задержан в Аликанте по запросу России в 2020 году. После чего его решил оставить под подпиской о невыезде.