В Краевую Думу внесли поправки в закон \\"О патентной системе налогообложения\\". Об этом сообщил депутат Николай Новопашин в соцсетях.- Согласно тексту поправки, предлагается применить понижающий коэффициент 0,5 к размерам потенциально возможного к получению ИП годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Голос предпринимателей услышан! - написал Новопашин.Такие изменения позволят вдвое снизить нагрузку на бизнес, на который действует патентная система.Документ внес губернатор Владимир Владимиров. Поправки рассмотрят на внеочередном заседании думы. Закон вступит в силу со дня опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.КАК БЫЛО РАНЬШЕНа Ставрополье налог для бизнеса по системе ПСН вырос в 12 разРассказываем, к чему это приведет [подробности]