Грустной историей в соцсети поделились жители Ессентуков. Там, в центре города уже несколько месяцев, укутавшись пленкой, чтобы не мерзнуть, просит милостыню старушка.По словам очевидцев, бабушка практически не видит, слабо ходит. У пенсионерки есть сын, но он серьезно болен, как рассказывают, местные жители. А пожилая мать просит милостыню, чтобы прокормить его и себя.Одинокой старушке помогают горожане и некоторые неравнодушные отдыхающие. Кто-то приносит ей еду, а кто – то теплые вещи, чтобы женщина не замерзла.– Я ее вчера угощала чаем горячим. Она засыпала. Мы бы очень хотели ее приютить, но нам некуда. Ищу для нее семью. Может, кто заберет бабушку к себе на время? – пишет жительница Ессентуков.– Да, я ее как то видела. Я ей горячий чай и пирожок принесла. Потому что деньги только на карточке были. И спросила, почему она тут сидит. Был вечер и очень холодно. Людей в центре практически не было. А она сидела. Говорит времени много вот и сижу. До пенсии не хватает дожить. Вот и сижу, – делится другая горожанка.