В Изобильненском районе спасли собаку, которая упала в реку Егорлык. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.Пес свалился в воду с высокого берега и не мог сам выбраться. Спасателей вызвала местная жительница.- Когда спасатели подъехали к месту происшествия, животное сидело рядом с берегом. Пес дрожал от холода и скулил. Но из-за сложного рельефа самостоятельно подняться по склону он не мог. Это затрудняло и работу спасателям, которым пришлось перебраться на противоположный берег реки для помощи животному, - сказано в сообщении.Сотрудники ПАСС перевезли пса через реку на лодке. Сейчас животное у неравнодушной девушки.