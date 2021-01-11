В госжилинспекцию регулярно поступают обращения по вопросу законности установки некоторыми собственниками запорных устройств, цепочек в местах стоянки личных автомобилей на земельном участке многоквартирного дома.Ставропольцам разъяснили, что по поводу самовольно организованных мест говорится в жилищном законодательстве.Если границы земельного участка, на котором расположена многоэтажка, определены на основании данных государственного кадастрового учета, то такой участок включается в состав общего имущества собственников помещений в МКД.Пользование общим имуществом может происходить только с их согласия.Форма такого согласия – письменное решение (протокол) общего собрания.Важно, что решение по вопросу использования общего имущества должно быть принято большинством не менее 2/3 от общего числа голосов всех собственников помещений.– Если решением общего собрания не персонализированы места стоянки личных автомобилей, установка на земельном участке МКД любых устройств и сооружений, ограничивающих доступ всех собственников к этим местам, является неправомерной, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.Что делать, если в вашем дворе сложилась именно такая ситуация? Обратиться к лицу, ответственному за содержание общего имущества – в управляющую компанию или ТСЖ. Именно они, получив вашу жалобу (лучше коллективную) на неправомерные действия некоторых собственников, должны заняться удалением незаконных конструкций.