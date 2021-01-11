Возложение цветов и памятные митинги проходят у мемориалов в Зеленокумске каждый год в январе. В этом году большие корзины цветов принесли к Вечному Огню и к памятнику труженикам тыла и детям войны, который был воздвигнут в окружном городе в прошлом году.Оккупация Ставрополья длилась полгода, и за это время фашисты оставили за собой кровавый след, пытая, убивая, угоняя в рабство мирных жителей.Бой за освобождение Зеленокумска, сел Отказное и Солдато-Александровское завязался 9 января.На этом участке фронта враг сосредоточил большое количество огневых точек. Советское командование планировало подавить их артиллерийским огнем.Но в течение ночи положение изменилось: кавалеристы одного из полков перешли Куму между Зеленокумском и Отказным и стали выходить к железной дороге.Гитлеровцы поняли, что этот маневр грозит отрезать пути для отступления, и поспешно начали отводить свои войска. На рассвете 10 января наши части, сбивая заслоны, заняли Зеленокумск.