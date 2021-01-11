Ученик 10 класса гимназии № 7 года Буденновск Ставропольского края Георгий Хадеев стал абсолютным победителем ежегодного фестиваля сочинений «РусФест».Так, около 800 школьников и студентов прислали сочинения по цитате поэта Александра Башлачёва: «Поэтом нынче стыдно называться! Поэзия сегодня в резервации. Поэзия сегодня рубит лес».Эксперты оценивали работы, присланные из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Липецка, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Рязани, Новороссийска и других городов России.Георгию, как автору лучшего сочинения Всероссийского фестиваля, вручили диплом, сборник стихов Александра Башлачева «Нет тех, кто не стоит любви…» и главный приз – подарочный сертификат на 50 тысяч рублей.