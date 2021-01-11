Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 11 января 2021 года.В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судьи Промышленного районного суда Ставрополя Людмила Калашникова и Сергей Самойлов.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 10 декабря.В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: Трушкин Юрий Александрович – судья Ставропольского краевого суда. А также судья Ленинского районного суда Ставрополя - Островерхов Роман Александрович.