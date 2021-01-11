Еще одним городом, где активно меняют систему уличного освещения и устанавливают новые светодиодные фонари, стал окружной город Новоалександровск.В общей сложности, начиная с 2019 года, на улицах города около 200 более эффективных светодиодных светильников пришли на замену старым. Монтаж уличного освещения затронул уже 7,6 км из 96,5 км освещённых участков.В 2021 году в окружном городе установят еще полсотни новых светодиодных фонарей, кроме того, продолжится монтаж уличного освещения на неосвещенных участках улиц, общей протяженностью примерно 5 км.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что более 4 миллиардов рублей направят на меры господдержки сельского хозяйства на СтавропольеВ том числе, 127 миллионов рублей направлено на поддержку производства шерстиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Владимир Путин назначил на Ставрополье новых судейВ нашем регионе, как гласит документ, были назначены: Людмила Калашникова и Сергей Самойлов (подробнее)