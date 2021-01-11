На Ставрополье утвердили обвинительное заключение для мужчины и его пасынка. Их обвиняют в убийстве и краже, сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.В марте 2020 года в станице Ессентукской в пьяной компании наметился разлад. В ходе словесной перепалки мужчина ударил любовницу ножом по шее. Потом обвиняемый двумя ударами в затылок убил подругу жертвы.Пасынок и отчим забрали 78,5 тысяч рублей у одной из женщин и скрылись в Ростовской области. Однако вскоре их задержали.- В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух жителей региона в совершении преступлений, предусмотренных статьями \\"Убийство\\" и \\"Кража\\" УК РФ, - сказано в сообщении надзорного органа.Прокуратура отмечает, что обвиняемым грозит пожизненный срок.