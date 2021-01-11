Министерство цифрового развития КЧР поможет участковым врачам быстрее добираться к пациентам. С одним из сервисов такси заключен контракт, по которому 11 машин автопарка будут помогать медикам.Как сообщили в оперативном штабе республики, такая мера позволит врачам помогать большему количеству пациентов. Для начала бесплатным такси будут пользоваться участковые Черкесской городской поликлиники и Черкесской городской детской больницы.С помощью бесплатного такси будут развозиться лекарства и производится посещение нековидных больных.Напомним, что за весь период пандемии в республике выявлено 16 058 случаев заражения коронавирусом. 14 458 пациентов выздоровели, 43 – скончались.