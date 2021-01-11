Администрация Ставрополя решила оставить новогодние светящиеся деревья, установленные в центре города. Теперь они станут частью декора города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.На данный момент известно, что деревья не уберут после новогодних праздников. Как долго они простоят после этого – неизвестно. В мэрии считают, что они отлично впишутся в композицию центра краевой столицы.Напомним, что к праздникам было установлено 131 декоративное светящееся дерево. Их стоимость – 64 миллиона рублей. Высота – от 2 до 6 метров.