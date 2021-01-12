Губернатор Ставрополья продолжает делиться личными впечатлениями от вакцинации. Сегодня, 12 декабря Владимиру Владимирову ввели второй компонент прививки от COVID-19.- Чувствую себя нормально, поехал на работу. Всем хорошего дня. Не хочу ничего советовать, но, думаю, что все мы к этому придем, все мы привьемся, только тогда мы и победим этот коронавирус. Всем хорошего дня, берегите себя и своих близких, - обратился глава региона к землякам.На сегодняшний день число зараженных в крае достигло 37991. За последние сутки скончались от вируса 8 человек. Число умерших достигло 813.Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким.