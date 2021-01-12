На Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончались 8 человек. Число умерших в крае достигло 813.Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего в крае число зараженных достигло 37991. За последние сутки коронавирусом заболело 243 человека.Выздороветь смогли – 271. Победить болезнь за весь период пандемии в нашем регионе сумели 33882.Увеличилось и количество проведенных тестов для выявления новых случаев заражения COVID-19. Всего в крае выполнено уже более 1 миллиона 134 тысяч таких исследований.Кстати, губернатор Ставрополья продолжает делиться личными впечатлениями от вакцинации. Сегодня, 12 декабря Владимиру Владимирову ввели второй компонент прививки от COVID-19.- Чувствую себя нормально, поехал на работу. Всем хорошего дня. Не хочу ничего советовать, но, думаю, что все мы к этому придем, все мы привьемся, только тогда мы и победим этот коронавирус. Всем хорошего дня, берегите себя и своих близких, - обратился глава региона к землякам.