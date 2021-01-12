19 января Русская Православная церковь отметит один из главных праздников – Крещение Господне. В Ставрополе также отметят этот праздник.По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла во всех храмах Ставропольской епархии 18-19 января пройдут праздничные богослужения с чином освящения воды.Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире церковь призывает всех, воздержаться от традиционного Крещенского погружения в воду. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Ставропольской епархии.