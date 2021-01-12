Пандемия продолжает вносить изменения в нашу жизнь. Так, например, в 2021 году русская православная церковь призывает всех, воздержаться от традиционного Крещенского погружения в воду.Напомним, что 19 января Русская Православная церковь отметит один из главных праздников – Крещение Господне.Во всех храмах Ставропольской епархии 18-19 января пройдут праздничные богослужения с чином освящения воды.Праздник Крещения Господня — это воспоминание евангельского события, когда Христос пришел на берег реки Иордан и был крещен пророком Иоанном Предтечей. Сразу после этого на Христа снизошел Дух Святой в образе голубя, а с неба возгремел глас: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Это Бог Отец засвидетельствовал, что Иисус — не только Сын Человеческий, но еще и Сын Божий. Так в событии Крещения впервые видимым образом явили Себя все Лица Святой Троицы, поэтому праздник получил и второе название — Богоявление.Что касается ситуации по коронавирусной инфекции в регионе, то за последние сутки скончались еще 8 пациентов с подтвержденным диагнозом. Число умерших в крае достигло 813.