В Ессентуках епархиальный центр лечебной верховой езды объявил сбор отслуживших елок. Новогодние праздники позади, и город ожидает массовый завал елками в местах сбора мусора.Сотрудники центра иппотерапии рассказали, что выбрасывать хвойные не стоит, они могут стать лучшим лакомством для питомцев ессентукского центра. Сбор хвойного корма для лошадей проходит на территории центра «Целебные Ессентуки» по улице Энгельса, 62.Этот год выдался неурожайным, центру не удалось запасти необходимое количество сена для лошадей, отслужившие елки помогут пережить зиму и разнообразить рацион городских любимцев.По признанию работников иппоцентра, хвоя-лучшая витаминная подкормка для лошадей в зимнее время, в ней содержится много витаминов, минеральных веществ, аминокислот.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ставропольском крае из-за пандемии запретили массовые крещенские купанияВо всех храмах Ставропольской епархии 18-19 января пройдут праздничные богослужения с чином освящения воды (подробнее)