По данным ставропольского гидрометцентра, до 14 января в крае будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Под старый Новый год возможна гроза. Температура воздуха днем районе от 0 до +5 градусов.Затем наступит резкое похолодание. Настоящие крещенские морозы придут уже в понедельник 18 января.Днем температура воздуха может понизиться до минус 5−10 градусов, а ночью до 18 мороза.Однако уже к середине недели морозы ослабнут. Днем будет от 1 до 4 градусов мороза, ночью до минус 6. Пройдет снег, местам и сильный.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 19 января Русская Православная церковь отметит один из главных праздников – Крещение Господне. В Ставрополе также отметят этот праздник. Во всех храмах Ставропольской епархии 18-19 января пройдут праздничные богослужения с чином освящения воды.Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире церковь призывает всех, воздержаться от традиционного Крещенского погружения в воду.