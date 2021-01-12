На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день выявлено 243 нового случая инфицирования.За весь период подтверждено 37991 заражение, в том числе 3949 – среди детей, из которых уже выздоровели 3684.На 12 января 2021 года закрытых школ в крае из-за коронавируса нет. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе министерства образования Ставрополья.- Вопрос заболеваемости работников образовательных организаций Ставропольского края стоит на контроле министерства образования Ставропольского края. Министерством осуществляется ежедневный мониторинг заболеваемости. Полученные данные передаются в координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории края для принятия соответствующих решений в случае необходимости, - прокомментировали в ведомстве.Напомним, в 2021 году русская православная церковь призывает всех, воздержаться от традиционного Крещенского погружения в воду.Тем временем во всех храмах Ставропольской епархии 18-19 января пройдут праздничные богослужения с чином освящения воды.