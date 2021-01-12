Определен лидер по числу смертей от коронавируса в новогодние праздники на Ставрополье. \\"КП\\" посчитала количество летальных случаев, используя данные за 30 декабря и 11 января.Лидером стал Ставрополь, где за 13 дней скончались 37 человек. На втором месте оказался Буденновский район с шестью смертями. Следом идут Петровский район (5 смертей), Шпаковский район, Минводы и Ессентуки (по 4), а также Апанасенковский район (3).Кроме того, от коронавируса умирали в Георгиевском, Нефтекумском и Ипатовском городских округах, Труновском и Кочубеевском районах, Кисловодске и Железноводске (все - по 2), а также Пятигорск, Благодарненском городском округе, Предгорном, Степновском и Изобильненском районах (все - по одному). Всего умерли 72 пациента с COVID-19.12 января зафиксировали 8 новых летальных случаев. Умерли три пациента в Ставрополе, два - в Андроповском районе, по одному - в Петровском и Апанасенковском районе и Минводах.Полная информация по эпидобстановке в Ставропольском крае - по ссылке.