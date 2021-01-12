Роспотребнадзор огласил актуальную статистику по коронавирусу в районах Ставрополья. \\"КП\\" выделила три топ-5 по показателям ведомства.Лидером по числу заболевших стал Ставрополь, где выявили 6609 зараженных COVID-19. Второе место занимает Буденновский район с 2324 инфицированными коронавирусом. Затем идут Невинномысск (1845), Георгиевский городской округ (1741) и Шпаковский район (1643).Рейтинг по количеству выздоровевших возглавляет Ставрополь (6404). На второй и третьей строках разместились Буденновский район (2226) и Георгиевский горокруг (1627). Замыкают топ-5 Невинномысск (1602) и Пятигорск (1512).Больше всего летальных случаев зафиксировали в Ставрополе (320). Следом идут Шпаковский район (53), Минводы (39), Буденновский район (36) и Пятигорск (32). За Новый год от коронавируса умирали пациенты в Ставрополе (37), Буденновском (6) и Петровском (5) районах. Всего за 13 дней от инфекции скончались 72 человекаПолная информация по эпидобстановке в Ставропольском крае - по ссылке.