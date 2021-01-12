В Георгиевском городском округе в конце января 2021 году планируют выбрать нового главу. По предварительным данным, прием документов от кандидатов продлится с 11 по 21 января.Стать мэром ставропольского города планируют четыре депутата думы Георгиевского городского круга. Так, от фракции «Справедливая Россия» документы для подачи заявки готовит депутат Дмитрий Котов.Кандидатом от ЛДПР может стать глава фракции в думе округа Арнольд Еремян. «Единая Россия» выдвинет действующего депутата Артура Индижева, победителя конкурса управленцев «Лидеры России».Еще один возможный кандидат — Мхитар Михитарьянц, в прошлом член партии «Единая Россия», пишет NewsTracker.Тем временем в местной группе в соцсети жители Георгиевска уже успели отреагировать на заявленных кандидатов. Кто-то ответил, что не хватает графы «против всех», а кто-то не стал скрывать имя своего фаворита. Нашлись и те, кто назвал имя бывшего главы округа.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что осенью 2020 года депутаты отправили в отставку главу администрации Георгиевска Максима Клетина.Напомним, что 2 декабря стало известно, что против него возбудили еще одно уголовное дело.Он подозревается по статье «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.