На Ставрополье в 2021 году врачебные бригады на мобильных лечебно-профилактических комплексах продолжат выездную работу. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.Так, по данным ведомства, в 2020 году медики краевой клинической и детской больниц консультировали пациентов в отдаленных селах, отбирая больных для оказания им медпомощи.Специалисты краевой клинической больницы осмотрели более 160 человек.Всех, кто нуждался в дообследовании и оперативном лечении, отправили в краевое медучреждение.Медики краевой детской больницы осмотрели около 200 детей, у половины выявили заболевания и взяли на диспансерное наблюдение. Направления на стационарное лечение получили 26 ребят.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что определен лидер по числу смертей от коронавируса в новогодние праздники на Ставрополье.«КП» посчитала количество летальных случаев, используя данные за 30 декабря и 11 января.Лидером стал Ставрополь, где за 13 дней скончались 37 человек. На втором месте оказался Буденновский район с шестью смертями. Следом идут Петровский район (5 смертей), Шпаковский район, Минводы и Ессентуки (по 4), а также Апанасенковский район (3).