В Чечне решили вырезать «плохие моменты» из иностранных мультфильмов и перевести на чеченский мультипликационные ленты советских времен. Так, в 2021 году полностью озвучат чеченскую версию «Ну, погоди!».Как сообщил начальник государственного управления по кинематографии Чечни Заурбек Заурбеков, в регионе ведется активная работа по переводу классических советских мультфильмов. Местные дети уже могут смотреть на родном языке две серии «Трое из Простоквашино» и мультфильм «Жил-был пес».Переведенные ленты будут транслироваться на местных телеканалах, которые уже проявляют интерес к инициативе местного министерства культуры. Интересно, что, одновременно, из зарубежных мультипликационных лент будет кое-что вырезаться.– Для озвучания мы проводим кастинг, выбираем актеров театра, подходящих для той или иной роли. Конечно, мы планируем озвучивать и зарубежные мультфильмы. Однако некоторые моменты, которые не соответствуют нашему менталитету, придется вырезать монтажом, – заявил Заурбек Заурбеков.Чеченский язык внесен в атлас ЮНЕСКО, как один из исчезающих. Поэтому в родной Чечне активно занимаются его сохранением и популяризацией.