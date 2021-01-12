Арбитражный суд возобновил производство по иску Ставропольской и Невинномысской епархии к администрации Михайловска. Стороны спорят насчет храма в городе, следует из данных суда.Иск подали в октябре 2020 года. Епархия хочет забрать в собственность Храм Святого Благоверного Александра Невского. Производство приостанавливали для проведения экспертизы.- 18 декабря 2020 года от некоммерческой организации «Независимая экспертно-консультационная служба» в Арбитражный суд Ставропольского края поступило письменное заключение судебной экспертизы. Исследовав материалы дела, суд возобновляет производство по делу, - сказано в определении.Храм Святого Благоверного Александра Невского находится на улице Никонова. Его площадь - 82 квадратных метров.За 2020 года Ставропольская и Невинномысская епархия подала в суд на администрации территорий края 7 раз. Три иска пришлись на мэрию Михайловска. Два прошлых выиграла епархия.