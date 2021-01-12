В Ставрополе на территории Комсомольского озера установили 12 топиарных фигур. Так, вблизи водоема расположились 7 розовых фламинго, 2 рыбы на волне, трехметровый Нептун, такой же высоты бабочка на цветке и крокодил длиною почти в 4 метра.Жители краевого центра уже успели разнообразить новогодние снимки в соцсети, сфотографировшись с новыми «земляками».Кстати, фигуры сделаны из поликомпозитного материала со сварным каркасом внутри. А значит –безопасны для посетителей зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.Вместе с новыми конструкциями в Ставрополе теперь 24 эксклюзивных арт-объекта, создающих неповторимый красочный облик города.