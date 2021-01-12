В Кабардино-Балкарии на местную жительницу города Баксан завели уголовное дело по статье \\"Содействие террористической деятельности\\". Как рассказали \\"КП-Северный Кавказ\\" в пресс-службе следственного комитета республики, подозреваемая, согласно материалам дела, в июне 2017 года осознанно перевела 2 тысячи долларов США боевику запрещенной в России террористической организации \\"ИГ\\" в Сирии.- В этот же период подозреваемая склоняла путем уговоров жителя района выехать в Сирийскую Арабскую Республику и принять участие в террористической деятельности на ее территории против правительственных войск, - добавили в СКР по КБР.Расследование продолжается.